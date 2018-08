EMBARGO TOT DINSDAG 06.00 UUR: Vlissingers rijden vaak onverzekerd

video Dit is de nieuwe route van de Kustmara­thon

13 augustus ZOUTELANDE - Dat het parkoers van de Kustmarathon dit jaar anders zou worden dan in voorgaande jaren was al langer bekend. Maar nu is definitief duidelijk hoe de route in het eerste weekend van oktober loopt. De organisatie heeft het nieuwe ruim 42 kilometer lange traject inmiddels op haar website geplaatst en de duizenden wandelaars en hardlopers kunnen alvast een voorproefje krijgen via een videotour vanuit de lucht.