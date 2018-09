Elopak Terneuzen staat al 50 jaar sterk

Commissa­ris Polman even pianist bij muzikale mariniers

21:44 DOMBURG - Dit keer geen opening met woorden, maar met noten. Commissaris van de koning Han Polman luidde de 29ste editie van het festival Jazz by the Sea vrijdagavond in Domburg in als pianist. Samen met de big band van de Marinierskapel speelde hij het nummer The blues machine. Omdat hij geen uniform had, moest hij een petje van de Marinierskapel op.