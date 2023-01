Ellen Foley, wereldberoemd dankzij ‘Paradise by the Dashboard Light’, komt naar Zierikzee

Alleen al met de zin Stop right there! I wanna know right now is de Amerikaanse zangeres Ellen Foley wereldberoemd geworden. Zij zong die tekst in het duet Paradise by the Dashboard Light met Meat Loaf. ,,Dat nummer en die hele periode, heeft mijn leven voorgoed veranderd”, vertelt de inmiddels 71-jarige zangeres. ,,Voor mij is het geen enkel probleem dat ik altijd met dat nummer geassocieerd zal worden. ‘Bad out of Hell’ van Meat Loaf kwam uit in 1977 en het was de eerste plaat waar ik ooit op zong. Het voelde als mijn persoonlijke ‘maanlanding’, een moment dat je maar een keer in je leven meemaakt.”