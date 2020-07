Ellen en Ralph: ‘We missen de hoge temperaturen wel’

Dit jaar zullen daar niet veel kilometers bij komen, aangezien Ellen en Ralph besloten in Nederland te blijven. ,,In Nederland doen we vaak een voorseizoen op een vaste plek. Zo hebben we jaren in Ouddorp gestaan. Vanwege mijn werk in het speciaal onderwijs zaten we toch altijd aan de schoolvakanties vast. Dus dan gingen we bijvoorbeeld in het voorseizoen in Nederland kamperen en in de grote vakantie in het buitenland”, legt Ellen uit. Dit jaar was het plan om in september een week naar Kos te gaan. ,,We wilden lekker vliegen. Ik ben net gestopt met werken en Ralph gaat in augustus met vervroegd pensioen. In januari hadden we al geboekt. Na de wintersport kwamen we thuis en toen begon het gedoe - we hadden geen week later moeten gaan.”