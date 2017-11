Elke zegt nog meer dan ze zingt

Volledig scherm Elke Vierveijzer: ,,Maarten van Roozendaal was expressief, ik ben eerder introvert." Het begon met een verzoek voor een eenmalig optreden met een selectie van liedjes van Maarten van Roozendaal. Een kans die Vierveijzer, als bewonderaar, met beide handen greep. De reacties op het resultaat waren lovend. Het bleef dus niet bij dat ene optreden. Vierveijzer rolde bijna vanzelf met haar programma de theaters in.



De programmatitel is een verwijzing naar een lied van Maarten van Roozendaal (1962-2013). Die bezat het eigenzinnige maar weergaloze talent om schitterende teksten te schrijven. Hij verstond de kunst ze expressief en aangrijpend op het podium te vertolken. Een stoet van metaforen, een suggestieve zeggingskracht en met halve zinnen kon hij al een hele wereld oproepen. Elke Vierveijzer is weliswaar nog jong, maar durft het aan. De selectie liedjes voor het programma haalde ze uit een boek dat Van Roozendaal kort voor zijn dood schreef. Achterin staat een lijst met zijn keuze om dat op bladmuziek uit te geven. Vierveijzer ging daarmee aan de slag. Op haar manier maakte ze zich de muziek eigen.

Binnenkomer

,,Het was geen gepland debuut", zegt Elke Vierveijzer nu. ,,Eigenlijk was ik nog met de opbouw van een theatercarrière bezig. Als een soort binnenkomer bij theaters had ik in 2015 daarvoor net een album met eigen liedjes klaar. Daarop het lied 'Zonder Genade', tevens de titel van dat album. De bedoeling was de liedjes in een theaterprogramma te gieten. Daar kwam de niet geplande tour met een ode aan Maarten van Roozendaal dus tussen. Dat ging zo snel dat de tijd ontbrak om erover na te denken of dat wel verstandig was. Achteraf is het een bijzonder leerzaam avontuur om te beginnen, een sprong in het diepe."

De cd 'Zonder Genade' kwam in 2015 wel uit. Wie dat eigen werk van Elke Vierveijzer kent, merkt onmiddellijk dat zij in haar liedjes aanleunt tegen een liedtaal die ook gelaagd is. Ze verstaat de kunst meer te zeggen dan de woorden die ze voor haar teksten kiest. In dat opzicht is er verwantschap met Van Roozendaal. ,,Maar de verschillen zijn groter", vindt ze zelf. ,,Dat maakte het sowieso al noodzakelijk zijn werk op mijn eigen manier te interpreteren. Hij was expressief, ik ben eerder introvert. Hij klonk rauw met een stem van schuurpapier, ik heb een stem die zachter is, soms breekbaar. Het gevoel en de emotie die in de teksten verborgen liggen, geven de richting aan. Het past bij de manier waarop ik op een podium sta. Ik moet het hebben van wie ik zelf ben. Met pianist Michiel Wetzer, die ook met zijn stem accenten legt, en simpele gitaar-, ukelele- of banjobegeleiding houden we het eenvoudig. Ook dan blijken zijn liedjes parels in de Nederlandstalige liedkunst. De ode is bedoeld om dat aan zoveel mogelijk mensen te laten horen."

Volgende show

Dit najaar zijn de laatste voorstellingen van 'Om te janken zo mooi'. Elke Vierveijzer heeft een volgende theatershow al gereed. Die show krijgt de uitgestelde titel 'Zonder Genade'. Net als dat eerste album uit 2015. Alleen aan dat nieuwe programma zijn andere, nieuwe liedjes toegevoegd. Passend in een thema en aansluitend op de ontwikkeling die ze heeft doorgemaakt. Een tweede debuut dus, maar nu wel met eigen werk.

,,Het idee en de invalshoek daarvoor zijn eigenlijk ontstaan tijdens de tour met de Van Roozendaal ode. Tijdens het spelen van zijn lied 'Red mij niet', heel kort na de aanslagen in Parijs, kreeg dat voor mij een duiding. Ik voelde de impact van dat lied in relatie tot die aanslagen. Het gaat over hoe je mensen in hun waarde laat en met angsten omgaat. Uiteindelijk en achteraf was 'Om te janken zo mooi' dus ook een inspiratie voor het nieuwe programma."