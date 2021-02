Elke dag vraagt hij: Mama, gaan we even naar het strand?

Naam: Samantha Franse, met Jaivi (3) en Gioia (1) uit Zoutelande

Locatie: Langstraat in Zoutelande

Tijdstip: 10.45 uur

,,We zijn op weg naar de bakker. We gaan bolussen halen.” Jaivi: ,,Ja! Lekker, bolussen!” Samantha: ,,We hebben een gastenverblijf. Als er nieuwe mensen komen, leggen we altijd bolussen voor ze klaar. Dat vinden ze altijd heel leuk. Gasten uit Amsterdam en Utrecht weten vaak niet wat bolussen zijn. Wij vinden het leuk om gastvrijheid uit te stralen. En we willen de gasten graag iets lokaals laten proeven. Als de toeristen het leuk vinden, dan lopen we ook een rondje met ze door het dorp. Dan vertellen we ze over de geschiedenis van het dorp, en laten we ze bezienswaardigheden zien: de Catharinakerk, de Willibrordusput en een uitkijkpunt bij de duinen.”

Zomer

,,Ja, we hebben nog steeds gasten, ook in deze coronatijd. Onze studio is elk weekend verhuurd. Het zijn natuurlijk alleen Nederlanders. Geen Belgen en Duitsers. We hadden natuurlijk wel verwacht dat het rustiger zou zijn in de winter, maar nu is Zoutelande wel heel erg kaal en leeg. Gelukkig zijn we niet afhankelijke van de inkomsten van ons vakantiehuisje. Mijn man en ik hebben allebei een baan. Ik kijk uit de naar de zomer: mensen op de terrassen, lekker genieten van zon en vrijheid.”

,,We zijn in september in Zoutelande komen wonen. Eerst woonden we in Middelburg. We wilden graag dichter bij het strand wonen. We vinden de rust en ruimte heerlijk. Dat is het ultieme gevoel. Het liefst gaan we elke dag even naar het strand. We vinden er van alles: schelpen en houten planken. Als het lekker weer is, eten we er ook. Jaivi vraagt elke dag: Mama, gaan we even naar het strand?”