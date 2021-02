Elk Zeeuws kind verdient goed cultuuronderwijs

Zeeuwse sportteams uit elkaar gerukt, maar toch wel blij: ‘Die afstandsoe­fe­nin­gen hangen je de keel uit’

24 februari VLISSINGEN - Hoewel we nog niet verlost zijn van het coronavirus, versoepelt het kabinet de maatregelen. Sporten in de buitenlucht mag vanaf woensdag 3 maart weer in groepsverband voor jongeren tot en met 26 jaar. Dit leidt tot gemengde reacties bij voetbalvereniging Breskens, korfbalvereniging Togo en hockeyclub Walcheren.