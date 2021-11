Elk stukje plastic kan vogel fataal zijn, daarom maken vrijwilligers Neeltje Jans schoon

Column Maikel Harte Ik had graag nog één extra maatregel gezien

De laatste tijd probeerde ik me een beetje af te sluiten voor het coronanieuws, dat is misschien niet goed, maar wel lekker. Zo hoorde ik wel over code zwart maar ik dacht dat dit de Nederlandse benaming was voor een of andere uit Amerika overgewaaide koopjesactie op een vrijdag. Die koopjesdag was gisteren.

