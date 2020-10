Eens een Zeeuw... Evelien groeide op in Nieuwer­kerk: ‘We nemen regelmatig woste mee naar de Randstad’

20:00 Evelien Krabbe (40) woont met haar man Ronald de Waal en twee kinderen in Amstelveen. De geboren Nieuwerkerkse werd christelijk opgevoed en woonde in vier verschillende huizen in Zierikzee. Ze werkt in de zorg en hielp in de eerste corona-golf mee op een speciaal opgerichte Covid-afdeling. ,,Voor mij de rustigste drie maanden van mijn hele carrière.”