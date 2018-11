Elk jaar wat nieuws op rondreizende Zeeuwse ijsbaan

R&B Wonen is de beste woningcor­po­ra­tie van Zeeland

12:32 VLISSINGEN - R&B Wonen is de beste woningcorporatie van Zeeland. In een vergelijkend onderzoek haalt de verhuurder van huizen in Reimerswaal en Borsele gemiddeld de beste scores. De minst presterende corporatie in Zeeland is Clavis in Zeeuws-Vlaanderen.