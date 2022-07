Elk jaar huurt gezin Wockenfuss uit Köln precies hetzelfde strandhokje op Westenschouwen

Ze zijn overal langs de Zeeuwse kust te vinden: strandhuisjes. Wie zijn de eigenaren van zo’n vast plekje op het strand. Elke week een verhaal over de mensen in, om en achter het slaapkotje of strandhuisje. Deze week: Oliver Wockenfuss met vrouw Nancy en hun twee zonen Philipp (11) en Kilian (6).

In het kotje staan of liggen parasols, handdoeken een tafeltje, handige spullen en veel speelgoed. Er is geen elektra. Een kopje koffie kan niet worden gezet. Ook een koelkastje is niet aanwezig. Het gezin neemt een koelbox mee. Wat opvalt is het aantal stoelen dat voor het kotje, van ongeveer 1,5 meter bij 1,5 meter staat. ,,Dat is voor vrienden, familie of een reporter van de PZC die langs kunnen komen waaien”, grapt Oliver.