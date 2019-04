Elise Moll (26) kreeg de uitvaart van haar leven. Met dank aan heel Vlissingen

Toch sloot ze haar ogen niet voor de waarheid. Terwijl haar leeftijdsgenoten feestjes planden, plande zij haar afscheid. Elises moeder had amper nog reserves, na jaren intensieve mantelzorg, waarin ze steeds minder kon werken. Een vriendin zette spontaan een crowdfundingactie op. Vijftienduizend euro was het doel: daarvoor zou Elise de ‘uitvaart van haar leven’ krijgen en haar moeder financieel weer wat lucht. Het lukte, in acht dagen tijd. De laatste tientjes kwamen op de dag van de uitvaart zelf nog binnen.

De bikkel

Liesbeth Feij is helemaal uit Breda gekomen om Elise vaarwel te zeggen. ,,Zes jaar lang, van haar derde tot haar negende, ben ik Elises oppas geweest. We hebben altijd contact gehouden. Ze was al ziek toen ze geboren werd. Altijd moest ze medicijnen slikken, tot een paar keer per dag toe. Ik noemde haar altijd ‘de bikkel’. Nooit heb ik haar chagrijnig gezien.”



Louk Peperkamp, exploitant van De Lasloods: ,,Elise was vaste klant op de feesten die ik organiseer, vroeger in De Timmerfabriek, nu in De Lasloods. Ruim een jaar geleden vroeg ze of ze haar uitvaart hier mocht houden. Wij kunnen veel meer mensen ontvangen en veel meer doen dan een regulier uitvaartcentrum.” Elise wilde dat de kist op een Harley Davidson werd binnengereden. Daarvoor werd Ollie's Compagny uit het Friese Wolvega ingeschakeld, specialist in ‘rouwmotoren’.