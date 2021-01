Elisa (17) wil later, na haar afstuderen, emigreren naar Noorwegen: ‘Het landschap daar vind ik bizar mooi’

Greenpeace vangt bot met eis MER-onderzoek kerncentra­le Borssele

27 januari DEN HAAG/BORSSELE – Het is milieuorganisatie Greenpeace weer niet gelukt de Raad van State ervan te overtuigen dat het de hoogste tijd is om een uitgebreid Milieueffect(MER)onderzoek te doen naar de kerncentrale in Borssele.