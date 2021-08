Eline uit Goes werkt in het animatieteam: ‘Voor de kinderen ben je een soort idool’

videoAl sinds ze een klein meisje was, is het wat Eline Dorreman (24) uit Goes het liefste wilde: bij het animatieteam werken. En de droom is uitgekomen. Al een aantal zomers vermaakt ze kinderen tijdens hun vakantie. Dit jaar is ze recreatieleider op park de Paardekreek in Kortgene.