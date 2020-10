Eline: ‘Middelburg heeft alles maar ik mis kleur onder de mensen’

Hoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag: Eline Louisse (17) uit Middelburg.

Bevalt het je in Middelburg? Je woont echt op het randje van Brigdamme. Het plaatsnaambordje staat twee huizen verder.

,,Het is hier wel prima. Het is hier mooi en ook wel leuk. Middelburg is klein, maar alles wat je nodig hebt, is hier wel. Ik woon nog steeds in mijn geboortehuis. Vooral als klein kind vond ik het hier heel leuk. Ik kon overal spelen, er is een kleine school, iedereen kent elkaar. Je ging gewoon naar de skatebaan en wie er ook was, het was altijd gezellig. Nu is dat minder. Ik zie er wat ‘anders’ uit en dat wordt niet altijd gewaardeerd. Ik kan slecht tegen oordelende mensen.”

Bevalt je huidige school ook?

,,Gaat wel. Ik zit in het laatste jaar. Hierna wil ik hbo-verpleegkunde gaan doen. Het plan was om met mijn vriend Xavi naar Breda te gaan, maar hij is met zijn opleiding gestopt. Misschien gaan we naar een andere plaats. Verpleegkunde kun je overal doen. Samen is belangrijker dan welke stad. Maar als ik kan kiezen, dan graag Tilburg. Veel mensen zeggen dat het een lelijke stad is maar ik vind het er heel leuk en gezellig. Mijn vriendin woont er. Ik denk dat verpleegkunde bij me past: ik zorg eerder voor anderen dan voor mezelf. Misschien ga ik me specialiseren. Ik zie mezelf wel op de operatiekamer. Het leuke van verpleegkunde is dat je alle kanten uit kan.”

Zou je nog terug willen naar Zeeland als je klaar bent met je studie?

,,Als het aan mij ligt wel. Maar ik denk dat Xavi dat niet zo ziet zitten... Als ik een gezin krijg, lijkt het me fijner om in Middelburg te zitten dan in een grotere stad. Het is hier mooi en je kan heel veel en alles is dichtbij. Strand, bos, winkels, je hebt hier veel mooie huizen... Volgens mij ben je hier ook heel veilig.”

Is er ook iets wat je mist in Middelburg? Wat kan beter?

Nou, wat meer variëteit in muziek in cafés. In De Spot is soms wel wat, maar ik mis muziek uit verschillende scenes. De muziek is te veel gemiddeld. En ik mis kleur onder de mensen. Je ziet hier wel heel veel witte mensen. Dat komt niet overeen met hoe de wereld in elkaar steekt. Daar komen sommigen op school pas achter.”

