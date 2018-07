Elektrotherapie

Terneuze­naar Obrie kent haat die Froome doorstaat

26 juli TERNEUZEN – Uitgejouwd en geduwd worden en vuurwerk en bekers water over je heen krijgen. Chris Froome maakt het deze Tour de France allemaal mee. Met ongeveer dezelfde haat als Froome reed Lance Armstrong begin deze eeuw rond in Frankrijk. Arno Obrie uit Terneuzen fungeerde destijds als bodyguard van de Amerikaan en maakte de aversie tegen hem van dichtbij mee. ,,Fransen kunnen het niet verdragen als een ander succes heeft in hun land.”