Elderschans-uitbater Arash is er klaar mee: ‘De Azimi's bezorgen mij een slechte naam’

VERKIEZINGEN 2021 | VIDEO Lilian Marijnis­sen (SP): ‘Wat als dat gekonkel rond de Mariniers­ka­zer­ne in Amsterdam was gebeurd?’

7:15 OSS - Als Brabantse in Den Haag weet Lilian Marijnissen als geen ander dat de Randstad verschilt van de regio. Hoewel de SP, de partij waarvan ze lijsttrekker is, daarom geen eenheidsworst wil voor heel Nederland, pleit ze wel voor gelijke monniken, gelijke kappen. ,,Bij dat gekonkel rond de Marinierskazerne in Vlissingen dacht ik wel eens: wat als dat in Amsterdam of Den Haag was gebeurd? Nou, dan stonden al die politici op hun achterste benen hoor, reken maar."