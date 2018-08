Eisenga opent het festivalhart

Alles kwam in bewerkte vorm nu opnieuw voorbij, maar het hoofdbestanddeel van de avond was Eisenga’s ‘Music for Wiek’, in 2009 geschreven voor de dansvoorstelling ‘Wiek’. Dit jaar is deze wederom op het festival te zien (nu op Neeltje Jans) en maakt, mede dankzij de muziek, wederom indruk. Voor de live-uitvoering sloeg