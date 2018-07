Eis: opgepakte inbreker moet bijna drie ton betalen

Werkwijze

Justitie kwam de drie op het spoor na meldingen dat er in sommige buurten toch wel erg opvallend een auto aan het rondrijden was. De werkwijze van de drie was steevast hetzelfde: van tevoren de situatie verkennen, kijken waar iets viel te halen en dan inbreken. Het trio pleegde met name in Middelburg en Vlissingen in vrij korte tijd enkele tientallen inbraken.

Z. werd na een vonnis van vijf jaar eind vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot 42 maanden en na het uitzetten van de helft van zijn straf het land uitgezet. Mogelijk eind dit jaar beslist de rechtbank hoeveel Z. daadwerkelijk zal moeten betalen.