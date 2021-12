Eindigt in 2022 de coronacrisis? ‘Ja, ik verwacht dat we nu in de laatste lockdown zitten’

VLISSINGEN - Wat brengt 2022? We bellen met vijf betrokkenen over de pandemie, de woningmarkt, hun festival en sportwedstrijd, en de gemeenteraadsverkiezingen. ,,We hebben het ergste gehad.”

Omikron zal hevig zijn maar kort

Prof. dr. Ger Rijkers, immunoloog en hoogleraar aan het Roosevelt University College in Middelburg

Ger Rijkers, immunoloog en hoogleraar aan University College Roosevelt in Middelburg, aarzelt heel even als hij de vraag krijgt die bij iedereen leeft. Met hoeveel hoop kunnen we naar 2022 kijken? Hebben we het ergste gehad? Is de coronapandemie over haar hoogtepunt heen? ,,Dat is een heel terechte vraag. Ik heb daar wel een idee over, maar het risico is natuurlijk levensgroot dat in december 2022 wordt teruggekeken op wat ik nu zeg.”

Toch durft hij het wel aan. ,,Ik denk inderdaad dat we het ergste hebben gehad. Natuurlijk moet ik een slag om de arm houden, want de omikronstorm is net begonnen. Die zal waarschijnlijk hevig zijn, maar wel kort. Ik verwacht dat dit de laatste lockdown is en hopelijk hoeft hij ook niet langer te duren dan tot half januari.” Pandemieën duren zelden langer dan twee jaar, geeft Rijkers aan. ,,Behalve de pest in de middeleeuwen. Van andere coronavirussen weten we dat ze nooit meer weggaan, maar ze ontwikkelen zich tot een gewone verkoudheid. Mijn verwachting is dat dit ook geldt voor dit virus. In november zal het in een lichte vorm terugkomen. Ouderen en kwetsbaren zullen we dan nog vaccineren, net als tegen de griep, maar niet meer iedereen.”

Omikron is zo besmettelijk dat iedereen er binnenkort mee in aanraking komt, verwacht Rijkers. ,,Veel mensen zullen er niks van merken, flink wat mensen zullen ziek worden en genezen, en een aantal zal ziek worden en niet genezen. We zullen overal moeten opletten voor vervelende varianten die opduiken. Maar 2022 moet voor het virus veel slechter worden, dus voor ons veel beter.”