Eindexamendag 1: 'vwo-examen wiskunde vrij makkelijk'

Visfi­letjes laten Adri&Zoon floreren; pand in Yerseke straks twee keer zo groot

20:05 YERSEKE - Adri&Zoon een mosselbedrijf? ,,Dat is wat veel mensen nog denken, maar de handel in mossels is voor ons tegenwoordig bijna verwaarloosbaar. Hooguit een paar procent van de omzet", vertelt Erwin Bastemeijer van Adri&Zoon.