Eindelijk zon: Zeeland geniet van de late lente

Licht lijkt op groen voor afbouw De Nieuwe Bierkaai Hulst

14:57 HULST - ,,Waar kunnen we tekenen?” Hoewel de uitvoering van stadsvernieuwingsproject De Nieuwe Bierkaai in Hulst vijf miljoen euro duurder uitvalt, willen de partijen in Hulst toch een lap geven op de laatste drie fases van het project. ,,Kunnen we er eindelijk een streep onder zetten.”