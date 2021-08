Eindelijk weer plonzen in Zeeuwse buitenbaden: ‘Wat hebben we dat gemist’

De buitenbaden beleven een kwakkelzomer. Te vaak regen en dikwijls te fris. Als het dan weer eens zomert, loopt het storm, zoals bij het Julianabad in Arnemuiden. Daar duikt Sandra Wondergem met haar zonen Joey en Levi het water in. ,,Een dagje buitenbad, wat hebben we dat gemist.”

Wondergem, woonachtig in Middelburg, is al jaren kind aan huis bij het Julianabad in Arnemuiden. De laatste vijf jaar was het dicht, maar in mei dit jaar heropende het, te beginnen met zwemles. Zelf stond ze er vroeger aan de kassa, hielp ze mee in de horeca en hield ze toezicht op het zwemmend publiek. Met een gezinsabonnement op zak kan ze vandaag in het water plonzen en op de grasweide zonnebaden, samen met haar zonen Joey (7) die al een paar zwemdiploma's heeft gehaald en Levi (4) die nog een zwemvest moet dragen. ,,Wat hebben we dit gemist. De afgelopen jaren was het zwembad dicht. Dat het dit seizoen weer open is, is geweldig. Het is superfijn dat we er weer heen kunnen. En je ontmoet meteen ook bekenden. Hartstikke leuk!”

Volledig scherm Sandra Wondergem met haar zoons Joey (7) en Levi (4). © Dirk-Jan Gjeltema

Wondergem hoopt dat de tweede helft van augustus nog een reeks zonnige zwemdagen in petto heeft. ,,Als het mooi weer is en wij vrij zijn, komen we zeker zwemmen. We gaan eigenlijk nooit naar binnenbaden. We houden niet van dat hutjemutje gevoel. Bij het Julianabad is voldoende ruimte om corona-veilig te zwemmen en te zonnen. Het is hier mooi verdeeld, met ieder zijn eigen plekje. We zwemmen dus alleen hier in het buitenbad en in de Noordzee. Het was deze zomer helaas te koud voor een duik in de zee. Een beetje pootjebaden, dat was het. Het weer viel de afgelopen weken vies tegen. We hebben bijvoorbeeld nog geen avond lekker lang buiten gezeten.”

Quote We zwemmen alleen in buitenba­den en in de zee Sandra Wondergem, Abonnementhouder Julianabad Arnemuiden

Rond een tafeltje klonteren vier jonge zwemsters samen. De vriendinnetjes druipen, want net uit het water. Laura Buijs uit Middelburg en de zusjes Arianne, Laura en Nienke Tanis uit Middelburg zijn zeemeerminnen. Eindelijk is het weer eens warm genoeg voor een middag in en aan het buitenbad. Laura Tanis: ,,Ik zwem ontzettend graag en het is leuk om hier vriendinnen te ontmoeten. Kijk, daar zwemt een meisje waar we net mee hebben gespeeld.”

Dit seizoen is het haar derde plons in het Julianabad. ,,Tijdens een feestje van een vriendin hebben we hier gezwommen en vorige week zijn we ook geweest.” Te koud vinden de dames het water niet. Laura Buijs: ,,Alleen als je in de zon bent opgewarmd en je gaat daarna weer het water in, voelt het even fris aan. Maar na een paar seconden ben je er al weer aan gewend.”’

Volledig scherm De waterratten Laura (6) en Arianne Tanis (10), Laura Buijs (10) en Nienke Tanis (8). © Dirk-Jan Gjeltema

Moeder Petra Tanis: ,,Voor buiten zwemmen valt die zomer behoorlijk tegen. We wilden bijvoorbeeld gisteren al gaan, maar toen was het niet zo mooi als vandaag. We kijken wat het weer doet. De meiden zwemmen heel graag, het zijn waterratten. Als je in Zeeland woont, moet je ook kunnen zwemmen, vind ik.” Ze plukken de dag en blijven daarom tot sluitingstijd. Thuis wacht straks bami van gisteren.

Zo'n 150 bezoekers zijn de kassa van het zwembad gepasseerd. Is dat niet te veel? ,,De regel voor buitenbaden is: één persoon per tien vierkante meter. Daar zitten we nog lang niet aan”, zegt Ronnie Zegers, bestuurslid van de Stichting Behoud Julianabad Arnemuiden. Dat het bezoek dit seizoen tegenvalt door het matige weer, vindt hij niet zo'n drama. ,,Je moet dat over meerdere jaren bekijken. Er zit altijd wel een minder seizoen tussen en wij zijn maar net open. We zo'n 300 abonnementhouders voor wie het leuk is dat ze kunnen gaan zwemmen. Dan verdienen wij ook iets met de verkoop van versnaperingen. Ik zie vandaag dat bezoekers het in elk geval naar hun zin hebben. Mensen zijn blij dat het Julianabad eindelijk weer open is.”

Hoe is het bezoek bij andere buitenbaden? Manager Nelie Wilcox van zwembad Den Inkel in Kruiningen windt er geen doekjes om. ,,Het is een moeilijke zomer. Ten eerste zit het weer tegen en ten tweede kunnen we door de coronaregels minder gasten ontvangen. Maximaal 1000 in plaats van 2000 bezoekers per dag. Vandaag draaien we echter een topdag. Ik denk dat we rond de 800 reserveringen hebben. Dat is ook leuker voor het zwembadpersoneel. Als je naar 20 mensen zit te turen, duurt de dag lang.” Nico Scherbeijn, bedrijfsleider accommodaties sport en welzijn bij de gemeente Terneuzen, rept van een sof. ,,In Zeeuws-Vlaanderen zeggen we: de zomer viel op een vrijdagmiddag. Ofwel, niet veel soeps. Het weer valt gemiddeld tegen en mensen komen alleen naar buitenbaden als het warm en zonnig is. Ook zijn veel mensen nu met vakantie. Vandaag hebben we 100 reserveringen in Terneuzen, terwijl we er 600 mogen toelaten. In Axel is het met 300 zwemmers wat drukker. Maar voor de pandemie zaten we op 1000 tot 1200 bezoekers per dag. We hopen nu op enkele weken mooi weer, want 5 september sluiten de buitenbaden.” Zwembadmanager Ruben van der Tol van onder meer zwembad De Spetter in Tholen ‘baalt van de kwakkelzomer’. ,,Buitenbaden zijn afhankelijk van het weer. Vandaag hebben we 200 bezoekers waar we er 500 mogen binnenlaten. Dat valt mee, omdat veel abonnementhouders nu elders vakantie vieren. De meeste aanloop is er doorgaans in het voorseizoen, maar werkten de strenge coronaregels tegen. Het wordt geen slecht, maar zeker ook geen topjaar.”