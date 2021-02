Eindelijk: ‘Watersnoodramp’ komt in de Dikke Van Dale

Column Jan van Damme Hooguit complotden­kers worden vrolijk van een verdwijn­gat

7:00 Zaterdag eind van de middag, vanuit Middelburg op weg naar Oostburg. Een noodzakelijk maar daarom niet minder vrolijk familiebezoekje, dat is het. We zitten nog ruim voor de avondklok. In de buurt van Biervliet staat er een eerste melding langs de weg: N61 richting Schoondijke afgesloten in verband met asfaltschade. We kijken elkaar aan. Asfaltschade? Heeft het zo hard gevroren dat je nu een complete autoweg moet afsluiten?