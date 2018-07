Eindelijk serieus geld voor innovatie in Zeeland

Video Cinecity krijgt zijn oog weer terug

15:03 VLISSINGEN - ,,Nee, hij wordt niet precies hetzelfde als de vorige, deze wordt iets feller van kleur.'' Mural-artist Stefan Thelen uit Goes is druk bezig het reusachtige oog opnieuw te beschilderen op de zijgevel van bioscoop Cinecity in Vlissingen.