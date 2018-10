Eindelijk! Middelburg doet weer mee in de theaterwereld

Contant betalen verdwijnt uit Zeeland: 'Bedroevend en zorgelijk'

3 oktober VLISSINGEN - Zeeuwse ouderenbonden vinden het 'bedroevend en zorgelijk' dat op steeds meer plekken in onze provincie contant geld niet meer wordt geaccepteerd. Naast verschillende winkels kan nu ook in een aantal apotheken op Walcheren en in de servicebus voor ouderen in Middelburg niet meer met munten of biljetten worden afgerekend.