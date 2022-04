Eindelijk mag het weer: Koningsdag als vanouds in Zeeland

Oranjenacht in Zonnemaire

Het leek dinsdagavond, tijdens oranjenacht, a lsof heel Schouwen-Duiveland in ‘de tent’ in Zonnemaire wilde zijn . Het dorpje aan de oever van de Grevelingen, met rond de 750 inwoners, barst tijdens oranjenacht bijna uit zijn voegen. Elke straat is gevuld met auto’s, maar er is bijna geen kip op straat. In de tent op het sportveld, daar moet je zijn.

Het koningspaar in Maastricht? Ze waren toch echt ook in Zierikzee op Koningsdag

Koningsdag 2022 in Sint Philipsland, Goes en Kamperland: ‘Lang leve de koning: hoera, hoera, hoera!’

Milieuvriendelijke ballonnen in Noordgouwe

Even knipperen met je ogen en weg zijn ze: de duiven die vlak na het vlaghijsen en het Wilhelmus worden vrijgelaten bij de Driekoningenkerk in Noordgouwe. Het is een milieuvriendelijk alternatief voor het ballonnen oplaten dat voorheen altijd gebeurde. In Noordgouwe is Koningsdag van start gegaan met een versierde fietsenoptocht rond de Ring. Na het miniconcert van muziekvereniging Con Amore wordt de verjaardag van de koning gevierd met een oranjetompouce in de kerk.