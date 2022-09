Eindelijk loopt er weer een zeeschip uit Oekraïne de havens van North Sea Port binnen. ‘Dat is heel goed nieuws’

Het zeeschip zal 30.000 ton raapzaad lossen bij Euro-Silo aan het Gentse Sifferdok. Commercieel manager Thierry Cardon. ,,Dat is heel goed nieuws. Zo'n 30 procent van de 4,5 miljoen ton granen en zaden die wij in Gent ontvangen, komt uit Oekraïne. Het land is belangrijk voor onze handel. Het is dus fijn dat de aanvoer over zee weer op gang komt.”