Eindelijk lente! Zonnetje doet ook asperges en alpaca’s goed

OPEN PODIUM Domburger Marinus Vreeke (70) droomt van een countryhit

29 maart In Open Podium stellen we Zeeuwse muzikanten in alle leeftijden voor. En dat niet alleen; we geven ze de kans ook te laten zien en horen wat ze in hun mars hebben. In aflevering 7: muzikant Marinus Vreeke uit Domburg.