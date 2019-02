Eindelijk kunnen we kijken wat het Zeeuws Genootschap in huis heeft

Ziekenhuis Adrz verwacht over 2018 een winst van 5 miljoen euro

14 februari VLISSINGEN - Ziekenhuis Adrz verwacht over 2018 een winst te halen van om en nabij de 5 miljoen euro. Dat is circa een miljoen lager dan het jaar ervoor. Dat komt omdat het ziekenhuis opnieuw veel geld stopt in nieuwe medische apparatuur, de renovatie van het ziekenhuis in Goes en omdat het Adrz meer geld kwijt is aan dure medicijnen. Voor het eerst sinds jaren ziet het ziekenhuis het aantal patiënten toenemen.