Eindelijk kan het weer: Terhole verkoopt vanuit de garage

Zomerhit Jouw dagelijkse zomerhit (6): Manu Pilas - Bella Ciao

9:30 Als ik thuis mijn vrouw en kinderen de kamer uit wil jagen, moet ik een aflevering van de Spaanse Netflix-kraker La Casa de Papel opzetten. Veel te eng, veel te spannend, vinden ze. Afschuwelijk. En stom ook nog, al die mensen in rode pakken met maskers op. En toch, toch heb ik ze indirect een héél klein beetje kunnen winnen voor deze serie. Met dank aan Manus Pilas, die het Italiaanse strijdlied Bella Ciao voor deze serie een waanzinnige opzwieper gaf. Onder de partizanen die zich verzetten tegen het fascisme en nationaal-socialisme was Bella Ciao in de Tweede Wereldoorlog al populair. In huize De Frel is er bij dit liedje overigens geen enkele associatie met dat verleden. Sterker nog, we verstaan amper wat ze zingen. We geven er in de auto, in koor, altijd onze eigen draai aan.