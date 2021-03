Eindelijk ging Arno door de knieën, maar toen...

Keer op keer luisterden ze trouw naar de persconferentie om te horen welke maatregelen Rutte in petto had. En keer na keer duwde het stel uit Oost-Souburg de beslissing voor zich uit. Tot Veronique het bericht kreeg van bruidswinkel Merrie Mie dat haar jurk binnen was. ,,En dat ik merkte dat ik daar helemaal niet blij mee was. Dat hoor je toch eigenlijk wel te zijn.”