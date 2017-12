Eindelijk gelukt! Inter Scaldes haalt na jaren wachten 3e Michelinster

De derde ster is een kroon op de toewijding en het vakmanschap van chef-kok Jannis en gastvrouw Claudia Brevet. Inter Scaldes is al jaren de gedoodverfde kandidaat voor een derde ster. De afgelopen vijf jaar veroverde Inter Scaldes drie keer goud en twee keer zilver in de ranglijst van het blad Lekker. Het restaurant wisselt stuivertje met driesterrenrestaurant De Librije in Zwolle, met wie Inter Scaldes ook steevast aan kop staat in de Franse restaurantgids GaultMillau. Allebei kregen ze in de laatste editie 19,5 punt. Absolute top dus.



De Kromme Watergang in Slijkplaat behoudt zijn twee sterren. Spetters in Breskens, La Trinité in Sluis, 't Vlasbloemeken in Koewacht en Katseveer in Wilhelminadorp stelden hun ster ook veilig.