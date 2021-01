Eindelijk écht winter: witte deken begint Zeeland te bedekken

De verwachting is dat er in de loop van de middag een laag van 3 tot 5 centimeter sneeuw kan vormen. Omdat de temperatuur ook rond het vriespunt blijft hangen, of er zelfs even onder kan duiken, wordt verwacht dat de sneeuw voorlopig wel blijft liggen en pas morgenochtend weer verdwijnt. Ondertussen trekken veel mensen al naar buiten om toch even van de winterpracht te genieten. En natuurlijk worden daarbij veel foto’s gemaakt.