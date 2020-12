Einde van Intervence komt hard aan bij cliënte Cindy: ‘Dit gaat voor een berg chaos zorgen’

Twee procent minder busritten in Zeeland vanaf eind februari, provincie moet weer geld bijleggen

1 december MIDDELBURG - Eind februari vervalt twee procent van het aantal busritten in Zeeland. ,,Ik ben blij met dat resultaat", zegt gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, vervoer). ,,In andere regio's is dat zeven tot tien procent. Maar ik ben bezorgd over hoe het in de toekomst verder gaat."