Einde van een bizarre periode; vanaf morgen weer onbekommerd de grens over

Hiermee komt een einde aan een bizarre periode. Op 18 maart sloot België zijn grenzen vanwege de coronacrisis. Eerst mocht bijna niemand het land nog in of uit. In eigen land hadden de Belgen ook veel minder bewegingsruimte dan Nederlanders. Geleidelijk aan kwamen er versoepelingen, maar daarmee nam ook de verwarring toe over wat nu wel en niet was toegestaan. In de ene Vlaamse gemeente werden de regels strenger geïnterpreteerd dan in de andere. Een gokje wagen was riskant. Boetes liepen op tot 4000 euro voor wie betrapt werd op illegaal verblijf op Belgische bodem.