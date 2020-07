Einde TBS van Zuidzandenaar na bijna tien jaar nog niet in zicht

Van der H. werd in 2010 door de rechtbank veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging omdat hij het jaar daarvoor zijn veertienjarig nichtje zou hebben verkracht en in het bezit was geweest van bijna 15.000 afbeeldingen met kinderporno. Van der H. was vóór zijn veroordeling al in behandeling bij psychiatrische kliniek Het Dok. Die kliniek bestempelde hem toen als ‘onbehandelbaar’ omdat hij alle adviezen in de wind zou slaan. De verkrachting en ontucht vonden plaats in een periode dat Van der H. nog in zijn proeftijd zat van een eerdere veroordeling voor een pedoseksueel misdrijf.