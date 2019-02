Einde seizoenswerk drijft werkloosheid Zeeland iets op

Volgens de UWV Zeeland zitten even wat meer mensen in de WW, omdat veel seizoenswerk in het laatste kwartaal van 2018 is afgelopen, met name in de landbouw, visserij, groenvoorziening en horeca. Ook jaarcontracten lopen dikwijls eind december af. Er is wel sprake van een flinke daling ten opzichte van een januari 2018: min 21 procent. Landelijk is dat 17 procent. In januari had 2,6 procent van de Zeeuwse beroepsbevolking een WW-uitkering. Landelijk was dat 3,1 procent.