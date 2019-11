‘Einde OV-chipkaart mag Zeeuwse reiziger niet op kosten jagen’

Het is de bedoeling dat de OV-chipkaart eind 2023 wordt afgeschaft en plaats maakt voor betalen met onder meer de mobiele telefoon. Van Veldhoven verwacht dat die overgang landelijk gezien per saldo niet tot extra kosten leidt.

Het Zeeuwse provinciebestuur is daar niet gerust op. Per gebied kunnen er verschillen zijn. Uit gesprekken met Connexxion, dat in opdracht van de provincie het busvervoer in Zeeland verzorgt, maken Gedeputeerde Staten op dat hier naar verwachting ‘géén sprake zal zijn van een budgettair neutrale invoering’. ,,Dat roept uiteraard de vraag op of onze inwoners en bezoekers, die nu gebruik maken van het openbaar vervoer, wel baat hebben bij de nieuwe betaalwijzen.”