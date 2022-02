Einde mondkapjesplicht: glimlach is terug in de winkels

Ook de zon heeft geen sluier voor op deze zaterdagochtend. Het is stralend weer in het hart van Zierikzee. Op het Havenplein zit een eerste vroege gast van de zonnestralen te genieten op het terras van hotel-restaurant Hector. En er worden weer handen geschud. We waren het bijna afgeleerd. Het is even wennen, maar een prettig soort van wennen.