Einde aan juridisch geharrewar rond roekeloos rijden

video Petra Bakker is hét gezicht van Middelburg: ‘Ik hou van die stad’

17:07 MIDDELBURG - Je kunt Petra Bakker rustig de ‘moeder van Middelburg’ noemen. Op Facebook beheert ze regionale groepen die de tienduizend leden ruim zijn gepasseerd, er wordt geen festival gehouden of ze is vrijwilliger en ook in het uitgaansleven kon je haar vroeger wel uittekenen.