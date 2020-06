Einde aan het thuisonderwijs, twee Zeeuwse gezinnen blikken terug: ‘De combinatie werk en privé gaf me stress en toen barstte de bom’

De 11-jarige Guus Visser uit Goes moest de afgelopen maanden overdag zijn bureau afstaan aan zijn vader. ,,Echt heel irritant”, vindt hij. ,,Papa had er een keer een bananenschil laten liggen en het stonk ’s avonds naar koffie in mijn kamer.”

Martin Visser (43) werkt als project engineer voor een internationaal bedrijf in Breda. Hij heeft elke dag meerdere videovergaderingen met collega’s. ,,Dan kan je geen rumoer op de achtergrond gebruiken”, legt hij uit. En dus veranderde het bureau in de kamer van Guus in een geïmproviseerde werkplek. Terwijl Martin boven vergaderde, was zijn vrouw Hester (41) juf en mama tegelijk voor Guus en zijn zus Eva (8).



Ze gaf niet alleen haar eigen kinderen les, maar stond ook stand-by voor haar leerlingen van het OdyZee College. Hester werkt drie dagen per week als lerares op de school voor speciaal onderwijs. ,,Dat was best wel pittig. We hebben een druk leven: ineens ging het van alles naar niks. Daar moest ik erg aan wennen. Ik voelde me heel verantwoordelijk voor mijn werk, maar ik wilde thuis ook alles goed doen. Dan wordt er veel van je gevraagd”, zegt Hester. ,,Tegelijkertijd vond ik het ook heel leuk om te zien wat de kinderen doen op school.”