Eigenlijk is De Kabouterhut vooral de favoriet van mijn dochter

De kans dat je er zomaar langs slentert op zoek naar wat te eten, is bijzonder klein. Pannenkoekenhuis De Kabouterhut zit een beetje verstopt, in de schaduw van de Oostkerk, een flinke wandeling weg van de meeste andere horeca in Middelburg. Een keurig witgeschilderd pand dat met z’n statige houten luiken en klassieke gevel nauwelijks opvalt tussen de woonhuizen in deze hoek van het centrum. Als je de kabouters achter de ruiten even niet meerekent, tenminste.



Binnen is het thema in alle overgave doorgevoerd: tientallen kabouters in zo ongeveer in elke hoek van het restaurant. David de Kabouter en zijn hele dorp op de vensterbank. Prentjes van Paulus de boskabouter langs de wand. En Dopey, Grumpy, Doc en consorten op een ereplaats aan de muur. Technisch zijn dat natuurlijk dwergen, maar dat zal de belangrijkste gasten weinig uitmaken.