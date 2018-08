Eigenaar van een rijksmonument? Er ligt subsidie te wachten

Update Het Zeeland Nazomerfes­ti­val is begonnen: recordaan­tal kaarten de deur uit

21:14 VEERE - De kaartverkoop voor het Zeeland Nazomerfestival (ZNF) loopt gesmeerd. Bij de officiële opening, dinsdagavond in de Grote Kerk in Veere, stond de teller op 11.000 verkochte tickets. ,,Nog nooit hebben we zoveel kaarten verkocht voordat we zijn begonnen", zei festivaldirecteur Henk Schoute.