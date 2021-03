Eigenaar van ‘bezeten’ hond in Terneuzen die meisje (12) aanviel: ‘Hij bleef maar bijten. We konden amper vluchten’

Het was een doodgewone zondag. Oke, het was misschien iets hectischer dan normaal. De vloer was net gestoomreinigd, er stond een muziekje op en er werd gepraat. Toch zag de 35-jarige Terneuzense vrouw (die anoniem wil blijven) niets bijzonders aan hun hond, een 6-jarige Amerikaanse Stafford. Maar plots begon hij zijn hok in de achtertuin kapot te bijten. En vanaf dat moment ging alles mis.

Naar een boerderij in Hulst

Het gezin aan het Anjerpad in Terneuzen had de Stafford al sinds hij puppy was. Dat ging prima. Samen met de twee kinderen maakte het gezin dagelijks lange wandelingen. Maar met de komst van een tweeling hielden de ouders steeds minder tijd over voor hun ‘Beer’. Met pijn in het hart brachten ze hem in november 2020 weg naar een boerderij in Hulst.

,,We zijn bij de boerderij gaan kijken en het zag er prima uit. Meer plek en meer tijd voor hem om te spelen. Er was een verwarmde kennel waar hij binnen en buiten mocht", zegt de Terneuzense. Wat er in die maanden op de boerderij is gebeurd met Beer, is onduidelijk. Wat wel bekend is, is dat de hond drie weken geleden naar het asiel in Terneuzen is gebracht.

Toen het gezin dat via via hoorde, waren ze stomverbaasd. Ze wilden niet dat hun hond daar zou wegkwijnen. Ze besloten hem toch opnieuw in huis te nemen. Maar hoewel Beer altijd een blije en levendige hond was, leek hij sinds zijn terugkomst een stuk kalmer, wat gereserveerder dan anders.

‘Hij leek wel bezeten’

Quote Zijn blik stond op oneindig. Heel eng. Hij bleef op ons afkomen. Springen en bijten. We konden amper vluchten. Eigenaresse van de Stafford. Zondag ging het mis. Plots beet Beer zijn hok stuk. ,,Daarop heb ik hem mondeling gestraft", zegt de eigenaresse. Ze liet hem de kapotte spijl zien. De Stafford gromde en blafte. Hij sprong over zijn hek en rende naar de woonkamer. ,,Daar begon hij ons te bijten. Zijn blik stond op oneindig. Heel eng. Hij bleef op ons afkomen. Springen en bijten. We konden amper vluchten.”



Beer beet de oudste dochter (12) in haar been. Ook de ouders worden meermaals gebeten in hun armen. De drie vluchtten het huis daarop uit. Maar het gevaar was toen nog niet geweken. Boven, in de slaapkamer, zaten hun 6-jarige zoontje en de 3-jarige tweeling. De ouders vreesden dat Beer via de open trap naar boven zou rennen en de kinderen zou aanvallen.



,,Ik bleef op het raam van de deur bonken", zegt de vrouw. Daarmee hield ze de aandacht van de losgeslagen hond minutenlang vast. In de tussentijd haalden haar schoonbroer en buurman de kinderen via een ladder naar buiten. De gezinsleden werden per ambulance naar her ziekenhuis gebracht. De verwondingen bleken mee te vallen. De 12-jarige dochter heeft een beet in haar been en een schram. De ouders hebben beiden bijtwonden in hun armen. ,,Gelukkig is het goed afgelopen. Geen gezicht of slagaders geraakt.”

Een spuitje

De vader van de vrouw wist Beer na zo'n twee uur te kalmeren en het huis uit te loodsen. Agenten namen het beest vervolgens mee naar de dierenarts. ,,Er kwam een agent in het ziekenhuis. Of ik wilde tekenen dat Beer een spuitje zou krijgen. Wij waren nog volop in behandeling. In alle hectiek heb ik getekend, zonder na te denken. We waren allemaal in shock. We zagen geen andere optie om hem te laten rusten. We kunnen niet toestaan dat hij dit gedrag thuis of bij iemand anders zou herhalen.”

Pas 's avonds, toen de rust was teruggekeerd, beseften ze de werkelijkheid van hun keuze. ,,We wilden dat we liever hadden gewacht. Maar dat was te laat . Voor we uit het ziekenhuis waren, kregen we het nieuws al van de politie dat hij al was ingeslapen.”

Verdriet

Wat het gezin nu rest zijn tranen, spijt en vragen. ,,Ik heb geen idee wat hem zo heeft gemaakt. Is er iets met hem gebeurd? Heeft-ie traumatische ervaringen gehad? Was hij boos dat we hem weg gedaan hebben? Was hij geïrriteerd omdat hij in het asiel zat?”

Ze heeft nu spijt dat ze Beer heeft weggedaan. ,,Hadden we hem maar niet laten gaan. Maar het was met de beste intenties. Helaas is er toch iets in hem geweest wat tot ergernis heeft geleid.”

Het gezin is aangedaan door de aanval. ,,We zijn heel erg verdrietig, getraumatiseerd door het voorval. De kleintjes vragen naar hun hond. Mijn dochter huilt van verdriet, niet om de pijn van de wonden. Dit verhaal kent alleen maar verliezers.”

Bekijk hier beelden van het moment dat Beer uit huis wordt gehaald