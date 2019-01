Eigen Huis koopt collectief zonnepanelen in voor woningeigenaren

Slachtof­fer van Middelburg­se oplichter: ‘Ik ben ook boos op mezelf. Hoe kon ik hier nou intrappen?’

16:39 GENT - Ze trapten er allemaal in. En waarom zouden ze twijfelen? Ze zagen toch met eigen ogen hoe Marijn G. het bedrag overmaakte via zijn ABN Amro-app? Pas dagen later beseften ze dat ze waren opgelicht. Vijftien gedupeerden kwamen vandaag naar de rechtbank in Gent waar een inleidende zitting plaatsvond.