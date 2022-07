Eeuweling racet nu over het Veerse Meer; ‘Ik heb 'm van de brandstapel gered’

,,Voor zover ik het heb kunnen achterhalen, is dit het oudste bootje van dit type”, zegt Theo Nieuwenhuizen, de eigenaar uit Burgh-Haamstede. ,,Toen ik de Novatus zo’n dertig jaar geleden van iemand overnam, was het net een vergiet. Je kon er zo doorheen kijken. Het heeft me vier jaar gekost om ’m weer helemaal te herstellen. We leven in een maatschappij waarin het goedkoper is om iets nieuws te kopen dan iets ouds te herstellen. Met de catbootjes, waarvan er in Europa nog zo’n twintig zijn, doen we aan duurzaamheid.”