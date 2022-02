Eet één portie vis uit de Westerschelde en je zit aan je PFAS-taks

Dit schrijven onderzoekers van het RIVM in een ‘verkennende risicobeoordeling’, die in opdracht van de provincie Zeeland is gemaakt. Over commercieel gevangen garnalen doet het RIVM geen uitspraak, maar voor zelf opgeviste garnalen ligt de grens op twee tot zeven porties, afhankelijk van de hoeveelheid per portie.

Liefhebbers

De beoordeling is van toepassing op hobbyvissers: mensen die vis, garnalen, mosselen en oesters vangen of rapen uit de Westerschelde. Zij krijgen een duidelijke waarschuwing: ,,Op basis van een grote portie voor vis en gepelde garnalen kan er maximaal één keer per jaar vis of twee keer per jaar gepelde garnalen uit de Westerschelde worden gegeten door hobbyvissers (volwassenen) voordat de gezondheidskundige grenswaarde wordt overschreden. Hierbij is aangenomen dat deze personen hoogstwaarschijnlijk liefhebbers van vis en garnalen zijn en dus grote porties eten”, schrijven de onderzoekers.

Mossels veiliger

In schelpdieren als mosselen en oesters is veel minder PFAS gevonden. ,,Op basis van een grote portie mosselvlees kunnen hobbyvissers veilig zo’n 40 keer per jaar mosselvlees of 100 keer oestervlees eten.”

De berekeningen zijn gedaan onder de aanname dat er geen blootstelling is aan PFAS uit andere bronnen, wat in de praktijk niet het geval is. PFAS zit overal, zelfs in drinkwater.

De GGD Zeeland ontraadde in december zelfgevangen vis uit de Westerschelde te eten nadat onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam uitwees dat door Zeeuws-Vlaamse sportvissers gevangen bot grote hoeveelheden PFAS bevatten. Dat was in lijn met eerdere onderzoeken, van soms wel meer dan vijftien jaar geleden, waarin hoge concentraties PFAS in vis en zeehonden werden vastgesteld. Daarnaast adviseert de GGD nu ook om de consumptie van zelf geraapte mosselen en oesters uit de Westerschelde te beperken tot niet meer dan tien keer per jaar.

De Westerschelde is overigens géén productiegebied voor mosselen en oesters, benadrukken de provincie en de GGD Zeeland. ,,Ze worden daar niet gekweekt en gevist. Mosselen en oesters uit de Westerschelde komen dus niet in de winkel en horeca. Gekochte mosselen en oesters komen van andere locaties en hiervoor gelden de maximum consumptiehoeveelheden dus niet.”

Nieuw onderzoek

Het RIVM trekt zijn eerste conclusies op basis van eerder gedane metingen. Eind vorig jaar zijn in heel de Westerschelde nieuwe metingen naar de PFAS-concentraties in vissen, schaal- en schelpdieren, zeegroenten en zwemwater gedaan. Het RIVM zal aan de hand van de jongste resultaten van dit onderzoek de risicobeoordeling uitbreiden en actualiseren. Nu is bijvoorbeeld alleen het PFAS-gehalte in bot meegeteld in het onderzoek. In de nieuwe versie zullen ook andere vissoorten worden meegenomen. De uitkomsten worden in april verwacht.

6000 chemische verbindingen

PFAS is een verzameling van meer dan 6000 chemische verbindingen, waarvan PFOS en PFOA de beruchtste zijn. Deze stoffen breken nauwelijks af in de natuur en zijn wijdverspreid over de wereld. Slechts een klein daarvan kan worden gemeten. Een aantal PFAS wordt beschouwd als een zeer zorgwekkende stof. Ze staan bekend als kankerverwekkend en ze zorgen er voor dat vaccinaties minder goed werken door aantasting van het immuunsysteem.