Eerste zwemles in drie maanden tijd is voor Zeeuwse kinderen reden voor een bommetje

‘Straks doe ik een bommetje’

Annick Strijdonk van Bodyline in Hulst is blij dat ze eindelijk weer het zwembad instapt. ,,Wat leuk dat jullie er weer zijn!”, roept ze uit. Ze heeft zich de afgelopen drie maanden helemaal suf gewandeld. ,,We hebben het zwemmen gemist.” De kinderen ook. Zeker nu de lente eraan komt, is het van levensbelang dat ze goed leren zwemmen. ,,Sommige kinderen zullen weer even moeten wennen, maar ik verwacht dat ze het snel oppikken.” Tijdens de eerste zwemles na de lockdown herhaalt Annick wat oefeningen van vorige keer. Volgende week is het weer als vanouds. Behalve dan dat papa en mama niet komen kijken. ,,Dat is voor sommigen wel spannend.”