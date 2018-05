Eerste zeearend in Zeeland geboren

VLISSINGEN - Voor het eerst is in Zeeland een zeearend geboren. Dat is gebeurd in het natuurgebied Slikken van de Heen (ten noord-oosten van Sint-Philipsland). Om de vogel te kunnen herkennen en te volgen, hebben medewerkers van het Zeeuws Landschap de vogel geringd.

Het jong is een mannetje en is 4,1 kilo zwaar. Dat is volgens medewerkers van het Zeeuws Landschap fors voor een zeearend. De vogel is weldoorvoed en kerngezond. Het Zeeuwse Landschap laat weten 'hier al jaren naar uit te hebben gekeken'. Dat is ook niet voor niets, want de geboorte van de zeearend in de Slikken van de Heen was niet vanzelfsprekend.

Volledig scherm © Chiel Jacobusse De vader van het jong is in 2014 geboren in de Biesbosch en is twee jaar later vergiftigd aangetroffen in de Slikken van de Heen. Hij was op sterven na dood en is destijds naar het vogelrevalidatiecentrum in Zundert gebracht. Daar is hij opgelapt en erna weer vrijgelaten. Over de moeder is niet veel bekend.

Kunstnest

Het Zeeuwse Landschap plaatste in 2013 een kunstnest in een boom om de jonge arenden te verleiden zich in de Slikken van de Heen te vestigen. Dat was nodig omdat de bomen in het gebied nog te jong zijn om een nest van meer dan 100 kilogram te kunnen dragen. Hoewel de arenden al snel interesse toonden in het nest duurde het tot dit jaar voordat ze er gingen broeden. Niet eerder broedden er in Nederland zeearenden in een kunstnest, stelt het Zeeuws Landschap.

Vliegende deur

Een volwassen zeearend kan tot wel 92 cm groot worden, en weegt tussen 3,1 en 7,5 kg. De vleugelspanwijdte is 2 tot 2,5 meter: daarom wordt de vogel ook wel 'vliegende deur' genoemd. Een zeearend kan tot 20 jaar oud worden.

In 2017 waren er 11 paren in Nederland. Volgens het Zeeuws Landschap zijn in Zeeland meer broedgevallen te verwachten. In de Grevelingen en het Markiezaat zitten momenteel al onvolwassen paren.

Zelf kijken?

Het nest is niet van dichtbij te bezoeken, aldus het Zeeuws Landschap. Maar nu er een jong is, is de kans heel groot dat je de grote vogels ziet overvliegen: er moet immers (veel) voedsel worden gebracht. Vanaf de Philipsdam is het nest met verrekijker of telescoop goed te zien.

Volledig scherm © Chiel Jacobusse